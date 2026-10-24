Материнская плата Gigabyte AMD A520 K V2 1.1
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Характеристики
Описание товара Материнская плата Gigabyte AMD A520 K V2 1.1
Материнская плата AORUS на базе чипсета AMD A520, цифровой VRM-модуль, аудиокодек Realtek ALC1200, контроллер Gaming GbE LAN и функция управления трафиком, M.2-разъем PCIe 3.0 x4, функция RGB FUSION 2.0, функция Smart Fan 5, функция Q-Flash Plus, предустановленный экран секции портов ввода-вывода Supports AMD Ryzen™ 5000 Series/ 3rd Gen Ryzen™ and 3rd Gen Ryzen™ with Radeon™ Graphics Processors 4 DIMM-разъема для DDR4-модулей ОЗУ ECC/ Non-ECC без буферизации (двухканальный режим работы) Цифровой VRM-модуль на базе силовых МОП-транзисторов Low RDS(on), схема питания 5+3 фазы Разъем M.2 для высокоскоростных NVMe PCIe 3.0 x4 SSD-накопителей Фирменная функция AMP-UP Audio и многоканальный HD-аудиокодек Realtek ALC1200, аудиоконденсаторы категории High End Эксклюзивный игровой LAN-контроллер Realtek RTL8118AS, контроль и управление пропускной способностью Порты HDMI и DVI-D для одновременного подключения нескольких дисплеев Функция RGB FUSION 2.0, возможность подключения адресуемых светодиодных RGB-линеек Фирменная функция Smart Fan 5 для контроля и управления массивом термодатчиков, гибридные разъемы для подключения вентиляторов (функция FAN STOP) Фирменная функция Q-Flash Plus для обновления микрокода BIOS без необходимости устанавливать ЦП, ОЗУ и графическую плату Предустановленная планка защиты портов ввода/вывода, удобная и быстрая процедура инсталляции материнской платы
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, atx, e-atx, mini-atx, сокет lga1700, ddr5, c usb 2.0, с m.2
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