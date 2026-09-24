Уцененный товар Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние, 650304
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Светильник подвесной
Причина уценки
нет плафона;
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-68%846 руб. 2 620 руб.
В наличии
Код товара: 650304
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Загружаем...
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Загружаем...
846 руб. -68%
2 620 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Светильник подвесной
Причина уценки
нет плафона;
Аварийное освещение
Не предназначен
Длина ( мм )
250
Класс защиты
IP20
Количество ламп
1
Материал плафона / рассеивателя
стекло
Особенности
нет плафона
Отражатель
Нет
Тип светильника
подвесной
Цвет корпуса
черный
Цвет плафона
прозрачный
Цоколь (патрон) лампы
E27
Ширина, мм
250
Напряжение питания, В
220
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х11
Вес, г.
111
Описание товара Уцененный товар Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Цоколь: E27
- Общая мощность, Вт: 150
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: нет
- Материал плафонов: стекло
- Материал арматуры: металл
Причина уценки: нет плафона;
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Светильник подвесной
Причина уценки
нет плафона;
Аварийное освещение
Не предназначен
Длина ( мм )
250
Класс защиты
IP20
Количество ламп
1
Материал плафона / рассеивателя
стекло
Особенности
нет плафона
Отражатель
Нет
Тип светильника
подвесной
Цвет корпуса
черный
Цвет плафона
прозрачный
Развернуть
Цоколь (патрон) лампы
E27
Ширина, мм
250
Напряжение питания, В
220
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние;
Спецификация:
- Цоколь: E27
- Общая мощность, Вт: 150
- Степень пылевлагозащиты: IP20
- Дистанционное управление: нет
- Материал плафонов: стекло
- Материал арматуры: металл
Причина уценки: нет плафона;
Уцененный товар Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 846 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Уцененный товар Светильник НСО 17-150-305 Аура d250 прозр. шнур 2.5 фикс. черн. (инд. упак.) Элетех 1005253132 хорошее состояние