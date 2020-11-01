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Модуль АвтоФон SE-Маяк

Артикул: 65027
Модуль АвтоФон SE-Маяк
4 000 руб. 
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+ 61 КэтКоинов
Артикул: 65027
В наличии
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БрендАвтоФон
Тип товараОхранно-поисковый модуль
Размеры, мм69x51x24
Температурный диапазон работыот -35 до +70°С
Элементы питанияCR123A 3V 2 шт.
Состояние товарановый

Устройство "АвтоФон SE-Маяк" предназначено для определения точного местоположения объекта, в котором оно установлено, и передачи его координат владельцу через GSM-сеть посредством текстовых сообщений (SMS) и/или на выбранный сервер мониторинга по протоколу GPRS.
АвтоФон SE-Маяк построен на новой аппаратной платформе v.6.x, которая позволила расширить функционал устройства и улучшить его характеристики.

Особенности

  • малые габариты;
  • совмещенный ГЛОНАСС+GPS навигационный модуль с повышенной точностью определения местоположения;
  • датчики начала движения, удара, аварии, переворота, падения тела человека, с регулировкой чувствительности и заданием интервала реактивизации;
  • черный ящик на 98 000 GPRS пакетов;
  • встроенная SOS-микрокнопка;
  • функция удаленного обновления прошивки по GPRS;
  • нет возможности подключить внешнее питание, доп. канал и тревожный вход;

Комплектация

  • Устройство «АвтоФон SE-Маяк» – 1 шт.
  • Батарея литиевая CR123A – 2 шт.
  • Руководство пользователя – 1 шт.
  • Краткая памятка владельцу на пластиковой карте – 1 шт.
  • Коробка упаковочная – 1 шт.
  • Скотч двухсторонний – 1 шт.
  • Модуль внешнего питания и расширений – 1 шт (опция).
  • Герметичный корпус с магнитами IP 67 – 1 шт. (опция)
  • Термостойкая SIM-карта со специальным тарифом – 1 шт.


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Модуль АвтоФон SE-Маяк - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 4000 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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