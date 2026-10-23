Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li, 20В, 1x2.0Ач, з/у (2024)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Тип патрона
быстрозажимной
Кол-во скоростей работы
2
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
10
Питание
от аккумулятора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 510 руб.
В наличии
Код товара: 650022
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2 510 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, зарядное устройство, аккумулятор, бита, инструкция, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
42
Макс. диаметр сверления дерева
28
Макс. диаметр сверления металла
10
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
19.5
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х7
Вес, кг.
4.37
Описание товара Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li, 20В, 1x2.0Ач, з/у (2024)
Аккумуляторная дрель DEKO DKCD20FU-Li используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления. Идеальная регулировка для точного сверления благодаря 18-ти крутящих моментов. Отличная мощность достигается из-за максимального крутящего момента 42Нм. Наличие подсветки облегчает работу в слабо освещенных помещениях. Быстрозажимной патрон для быстрой смены оснастки. Прорезиненная рукоятка для крепкого хвата и надежного удержания.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
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Бренд
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Тип двигателя
щеточный
Лампа точечной подсветки
да
Комплектация
аккумуляторная дрель-шуруповерт, зарядное устройство, аккумулятор, бита, инструкция, упаковка
Тип патрона
быстрозажимной
Мин. диаметр патрона
0.8
Макс. диаметр патрона
10 мм
Кол-во скоростей работы
2
Электронная регулировка частоты вращения
да
Макс. крутящий момент
42
Макс. диаметр сверления дерева
28
Развернуть
Макс. диаметр сверления металла
10
Задний ход
да
Питание
от аккумулятора
Ширина, см
19.5
Высота, см
20.5
Страна производитель
Китай
Аккумуляторная дрель DEKO DKCD20FU-Li используется при строительных, слесарно-монтажных работах. Помогает быстро высверливать отверстия нужного диаметра как на деревянной, так и металлической поверхности, быстро вкручивать или извлекать крепеж. Две скорости дают возможность использования высокой или низкой скорости сверления. Идеальная регулировка для точного сверления благодаря 18-ти крутящих моментов. Отличная мощность достигается из-за максимального крутящего момента 42Нм. Наличие подсветки облегчает работу в слабо освещенных помещениях. Быстрозажимной патрон для быстрой смены оснастки. Прорезиненная рукоятка для крепкого хвата и надежного удержания.
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Смотрите также: Аккумуляторы, зарядки и адаптеры для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Оснастка для электроинструмента, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, Недорогие для дома, Профессиональные, Для дома, Безударные
Теги товара: Двухскоростные
Аккумуляторная дрель-шуруповерт DEKO DKCD20FU-Li, 20В, 1x2.0Ач, з/у (2024) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2510 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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