Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный
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Характеристики
Описание товара Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный
Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013-1 черный Автоматическая мельница для соли и перца Kitfort КТ-6013 является электрической мельницей, которая может измельчать перец-горошек, соль и другие сухие специи. Устройство имеет конструкцию «2 в 1»: емкость для специй разделена на две части для измельчения двух видов специй. Мельница выполнена из сочетания пластика и нержавеющей стали с прозрачной емкостью для специй, что позволит следить за количеством содержимого в ней. Степень помола для каждого вида специй регулируется винтом. Устройство имеет конические жернова из керамики, они долговечные, не стираются и не ржавеют. Мельница удобно лежит в руке, имеет простое управление двумя кнопками и работает от 6 батареек типа ААА, которых хватает на долгое время. Батарейки в комплект не входят. Использовать автоматическую мельницу очень удобно: поместите устройство над блюдом и нажмите на одну из двух кнопок на крышке, чтобы быстро смолоть специи, не прикладывая никаких усилий. Поскольку чаще всего из специй используют соль и перец, вы можете использовать мельницу как солонку и перечницу, при этом сэкономите место на столе и у вас будет возможность добавить в готовые блюда свежемолотые специи. В отличие от специй, которые хранятся в уже измельченном виде, свежемолотые специи имеют более яркий и насыщенный вкус и аромат.
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