Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый
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Характеристики
Описание товара Унитаз-компакт с сиденьем микролифт AM.PM Sunny FlashClean C85C8600SC белый
Дизайн унитаза Sunny отличается элегантностью и минималистичностью. Он имеет гладкие линии и современную форму, которая легко вписывается в любой интерьер ванных комнат. Унитаз оснащен инновационной технологией смыва EcoLogic, которая обеспечивает эффективное и экономичное использование воды. Также унитаз относится к новому поколению безободковых унитазов, который обеспечивает 100% гигиеничность. В комплекте быстросъемное сиденье из дюропласта с функцией микролифт. Материал сиденья дюропласт, устойчивый к появлению царапин, в сочетании с креплениями из нержавеющей стали гарантируют долговечность сиденья. Механизм плавного опускания, рассчитанный на 100 000 закрываний - комфорт в использовании, механизм быстрого снятия - легкость в уходе за сиденьем и керамикой.
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Теги товара: Белый
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Теги товара: Белый
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