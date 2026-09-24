Top.Mail.Ru
Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) отличное состояние купить с доставкой в Москве, 649727
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) отличное состояние, 649727

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Уценка
Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) отличное состояние - фото 1
Уценка
Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) отличное состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип товара
Лампа
Причина уценки
нет оригинальной упаковки
  • Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) отличное состояние - фото 1
  • Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) отличное состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-70%
210 руб.  690 руб. 
Начислим 4 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649727
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) отличное состояние
210 руб. -70%
690 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Причина уценки
нет оригинальной упаковки
Мощность, Вт
35
Цоколь
H70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х15
Вес, г.
200

Описание товара Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) отличное состояние

Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт)
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация: 

  • Мощность, Вт:35
  • Цоколь H70
Комплектность: лампа
Причина уценки: нет оригинальной упаковки

Отзывы о товаре Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) отличное состояние




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Причина уценки
нет оригинальной упаковки
Мощность, Вт
35
Цоколь
H70
Страна производитель
Китай
Описание
Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт)
Внешний вид: отличное состояние;
Спецификация: 
  • Мощность, Вт:35
  • Цоколь H70
Комплектность: лампа
Причина уценки: нет оригинальной упаковки
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Лампа ксеноновая Clearlight Xenon Premium+150% H7 (1 шт) отличное состояние – стоимость товара 210 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...