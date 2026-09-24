Накопитель HDD Seagate 4TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" ST4000NM0023
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
3.5"
Объем накопителя, ГБ
4096
Объем буферной памяти
128
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%20 640 руб. 24 770 руб.
В наличии
Код товара: 649686
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20 640 руб. -17%
24 770 руб.
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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
3.5"
Объем накопителя, ГБ
4096
Объем буферной памяти
128
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
1400000
Габариты (ШxВxГ), мм
101.85x26.1x147 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
710
Описание товара Накопитель HDD Seagate 4TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" ST4000NM0023
Жесткий диск Seagate обладает емкостью 4.0TB. Скорость вращения данного жесткого диска составляет 7.2K. Данное изделие гарантирует безопасность Ваших данных или файлов и беспрепятственную интеграцию. Для подключения здесь реализован надежный и распространенный интерфейс SAS. Изделие является отличным высокоскоростным жестким диском и создан по уникальной технологии с расчётом на долгий срок использования, при этом, имеет малый расход энергопотребления. Жесткий диск Seagate Constellation ES будет хорошим решением как для частных, так и для корпоративных серверных хранилищ. Форм-фактор жесткого диска составляет 3.5, а значит, он подойдёт для большого количества серверов.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя
3.5"
Объем накопителя, ГБ
4096
Объем буферной памяти
128
Скорость вращения
7200 об/мин
Интерфейс
SAS
Время наработки на отказ, час
1400000
Габариты (ШxВxГ), мм
101.85x26.1x147 мм
Страна производитель
Китай
Жесткий диск Seagate обладает емкостью 4.0TB. Скорость вращения данного жесткого диска составляет 7.2K. Данное изделие гарантирует безопасность Ваших данных или файлов и беспрепятственную интеграцию. Для подключения здесь реализован надежный и распространенный интерфейс SAS. Изделие является отличным высокоскоростным жестким диском и создан по уникальной технологии с расчётом на долгий срок использования, при этом, имеет малый расход энергопотребления. Жесткий диск Seagate Constellation ES будет хорошим решением как для частных, так и для корпоративных серверных хранилищ. Форм-фактор жесткого диска составляет 3.5, а значит, он подойдёт для большого количества серверов.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Накопитель HDD Seagate 4TB SAS 7200rpm 128MB 3.5" ST4000NM0023 - по цене 20640 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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