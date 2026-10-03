Накопитель HDD Seagate 8TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST8000NM003A
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткие диски
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 590 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649684
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Характеристики
Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Размеры в упаковке, см
17х11х2
Вес, г.
250
Описание товара Накопитель HDD Seagate 8TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST8000NM003A
Seagate ST8000NM003A SAS 8Tb Exos 12Gb/s 7200rpm 256Mb 1 year warranty.
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Бренд
Seagate
Тип товара
Жесткие диски
Seagate ST8000NM003A SAS 8Tb Exos 12Gb/s 7200rpm 256Mb 1 year warranty.
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Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Накопитель HDD Seagate 8TB SATA 7200rpm 256MB 3.5" ST8000NM003A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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