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Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWE купить с доставкой в Москве
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Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWE

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Память оперативная Samsung DDR4 16GB (M393A2K40EB3-CWE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
57 520 руб. 
Начислим 5752 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649593
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWE
57 520 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Вес, г.
20

Описание товара Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWE

Серверная оперативная память Samsung [M393A2K40EB3-CWE] соответствует высоким стандартам качества, технологичности и стабильности, поэтому станет надежным решением для использования в составе серверной станции. Одноранговая память основана на чипах DDR4 и обладает объемом 16 ГБ. Благодаря тактовой частоте 3200 МГц достигается высокая пропускная способность для повышения скорости отклика программ. Технология ECC автоматически распознает ошибки чипов памяти и устраняет их. Одним из преимуществ памяти Samsung является невысокое напряжение питание, что снижает риск нагрева и помогает экономично расходовать энергию.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWE




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Описание
Серверная оперативная память Samsung [M393A2K40EB3-CWE] соответствует высоким стандартам качества, технологичности и стабильности, поэтому станет надежным решением для использования в составе серверной станции. Одноранговая память основана на чипах DDR4 и обладает объемом 16 ГБ. Благодаря тактовой частоте 3200 МГц достигается высокая пропускная способность для повышения скорости отклика программ. Технология ECC автоматически распознает ошибки чипов памяти и устраняет их. Одним из преимуществ памяти Samsung является невысокое напряжение питание, что снижает риск нагрева и помогает экономично расходовать энергию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Оперативная память Samsung 16GB RDIMM DDR4 3200MHz 1.2V CL22 M393A2K40EB3-CWE - стоимость товара 57520 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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