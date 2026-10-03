Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R4GA0BB0-CQK
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Характеристики
Тип товара
Память оперативная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
168 450 руб.
В наличии
Код товара: 649589
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168 450 руб.
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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Размеры в упаковке, см
18х3х1
Вес, г.
75
Описание товара Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R4GA0BB0-CQK
Оперативная память Samsung станет отличным выбором для пользователей серверов, рассчитанных на демонстрацию высокого уровня производительности. Немалый объем модуля позволит вам сэкономить количество задействованных слотов памяти (с прицелом на дальнейшую модернизацию). Тип памяти – DDR5. Предусмотрена поддержка ECC. Как и вся продукция Samsung, память отличается высоким уровнем надежности.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Samsung
Тип товара
Память оперативная
Оперативная память Samsung станет отличным выбором для пользователей серверов, рассчитанных на демонстрацию высокого уровня производительности. Немалый объем модуля позволит вам сэкономить количество задействованных слотов памяти (с прицелом на дальнейшую модернизацию). Тип памяти – DDR5. Предусмотрена поддержка ECC. Как и вся продукция Samsung, память отличается высоким уровнем надежности.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Память для серверов, Серверные платформы, Серверы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Оперативная память Samsung 32GB RDIMM DDR5 4800MHz 1.1V CL40 M321R4GA0BB0-CQK - по цене 168450 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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