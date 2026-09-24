Top.Mail.Ru
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 1
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 2
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 3
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 4
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 5
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 6
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 7
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 1
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 2
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 3
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 4
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 5
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 6
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 7
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649578
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583)
450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
270

Описание товара Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583)

Рулетка Сибртех Сапфир 32583 с лентой 7,5 м х 25 мм выполнена в двухкомпонентном корпусе. Инструмент поможет определить длину заготовок, материалов, конструкций и т.д. Будет полезна дома, в гараже, мастерской, при проведении монтажных и ремонтных работ. Зацеп с отверстием позволяет использовать рулетку в качестве циркуля.

Преимущества

  • Двухкомпонентный корпус отличается ударопрочностью и надежностью, т.к. выполнен из ABS-пластика с резиновыми вставками.
  • Подвижный зацеп обеспечивает точность работы, компенсируя его толщину.
  • Благодаря ремешку и клипсе рулетку можно подвешивать на запястье или пояс для удобства работы.

Отзывы о товаре Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Сибртех Сапфир 32583 с лентой 7,5 м х 25 мм выполнена в двухкомпонентном корпусе. Инструмент поможет определить длину заготовок, материалов, конструкций и т.д. Будет полезна дома, в гараже, мастерской, при проведении монтажных и ремонтных работ. Зацеп с отверстием позволяет использовать рулетку в качестве циркуля.

Преимущества

  • Двухкомпонентный корпус отличается ударопрочностью и надежностью, т.к. выполнен из ABS-пластика с резиновыми вставками.
  • Подвижный зацеп обеспечивает точность работы, компенсируя его толщину.
  • Благодаря ремешку и клипсе рулетку можно подвешивать на запястье или пояс для удобства работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32583) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 450 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...