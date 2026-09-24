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Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) купить с доставкой в Москве
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Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581)

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Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 1
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 2
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 3
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 4
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 5
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 6
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 7
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 8
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 1
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 2
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 3
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 4
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 5
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 6
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 7
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 8
  • Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649576
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581)
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
40x98x145
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
210

Описание товара Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581)

Рулетка Сибртех Сапфир 32581 с лентой 5 м х 19 мм выполнена в двухкомпонентном корпусе. Инструмент поможет определить длину заготовок, материалов, конструкций и т.д. Будет полезна дома, в гараже, мастерской, при проведении монтажных и ремонтных работ. Зацеп с отверстием позволяет использовать рулетку в качестве циркуля.



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
40x98x145
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Описание
Рулетка Сибртех Сапфир 32581 с лентой 5 м х 19 мм выполнена в двухкомпонентном корпусе. Инструмент поможет определить длину заготовок, материалов, конструкций и т.д. Будет полезна дома, в гараже, мастерской, при проведении монтажных и ремонтных работ. Зацеп с отверстием позволяет использовать рулетку в качестве циркуля.


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - данный товар вы можете купить по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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