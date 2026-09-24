Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб.
В наличии
Код товара: 649576
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320 руб.
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Характеристики
Бренд
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
40x98x145
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
210
Описание товара Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581)
Рулетка Сибртех Сапфир 32581 с лентой 5 м х 19 мм выполнена в двухкомпонентном корпусе. Инструмент поможет определить длину заготовок, материалов, конструкций и т.д. Будет полезна дома, в гараже, мастерской, при проведении монтажных и ремонтных работ. Зацеп с отверстием позволяет использовать рулетку в качестве циркуля.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
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Бренд
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
40x98x145
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Рулетка Сибртех Сапфир 32581 с лентой 5 м х 19 мм выполнена в двухкомпонентном корпусе. Инструмент поможет определить длину заготовок, материалов, конструкций и т.д. Будет полезна дома, в гараже, мастерской, при проведении монтажных и ремонтных работ. Зацеп с отверстием позволяет использовать рулетку в качестве циркуля.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Рулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32581) - данный товар вы можете купить по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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