Top.Mail.Ru
Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 1
Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 2
Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 3
Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 4
Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 5
Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 6
Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 1
  • Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 2
  • Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 3
  • Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 4
  • Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 5
  • Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 6
  • Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649573
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523)
390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
333

Описание товара Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523)

Рулетка Сибртех Кварц 32523 с полотном размером 7,5 м х 25 мм, в прозрачном корпусе, с амортизатором, будет полезна для измерения длины конструкций, строительных материалов и т.д. Пригодится на строительной площадке, в гараже, мастерской и в быту.

Преимущества

  • Долговечность и надежность — корпус из поликарбоната с амортизатором защищен от внешних воздействий и не разрушается при быстром возврате ленты.
  • Подвижной зацеп True-zero — толщина зацепа компенсируется для повышения точности измерений.
  • Удобная упаковка — рулетка поставляется в картонной подвесной карте.
  • Безопасная эксплуатация — рулетку можно подвесить за ремешок на запястье для предотвращения ее падения во время работы.

Отзывы о товаре Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Сибртех Кварц 32523 с полотном размером 7,5 м х 25 мм, в прозрачном корпусе, с амортизатором, будет полезна для измерения длины конструкций, строительных материалов и т.д. Пригодится на строительной площадке, в гараже, мастерской и в быту.

Преимущества

  • Долговечность и надежность — корпус из поликарбоната с амортизатором защищен от внешних воздействий и не разрушается при быстром возврате ленты.
  • Подвижной зацеп True-zero — толщина зацепа компенсируется для повышения точности измерений.
  • Удобная упаковка — рулетка поставляется в картонной подвесной карте.
  • Безопасная эксплуатация — рулетку можно подвесить за ремешок на запястье для предотвращения ее падения во время работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сибртех (32523) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 390 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...