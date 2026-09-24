Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531)
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Характеристики
Описание товара Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531)
Рулетка Сибртех Графит 32531 с полотном размером 5 м х 19 мм, в обрезиненном корпусе с амортизатором, позволяет быстро измерить длину помещения, заготовок, конструкций и других объектов. Пригодится опытному или начинающему мастеру в ходе проведения измерительных работ в быту, на стройке, производстве. Компактный и удобный инструмент легко поместится в сумку, что делает его оптимальным для выездных работ.
Преимущества
- Пластиковый корпус имеет обрезиненный чехол, благодаря которому рулетка надежно лежит в руке и не проскальзывает.
- Встроенный амортизатор предотвращает разрушение корпуса рулетки при быстром возврате ленты.
- Рулетка оснащена ремешком для подвешивания на запястье, а значит, она не упадет во время работы.
- За счет ширины полотна 19 мм можно работать в труднодоступных местах.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
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Рулетка Сибртех Графит 32531 с полотном размером 5 м х 19 мм, в обрезиненном корпусе с амортизатором, позволяет быстро измерить длину помещения, заготовок, конструкций и других объектов. Пригодится опытному или начинающему мастеру в ходе проведения измерительных работ в быту, на стройке, производстве. Компактный и удобный инструмент легко поместится в сумку, что делает его оптимальным для выездных работ.
Преимущества
- Пластиковый корпус имеет обрезиненный чехол, благодаря которому рулетка надежно лежит в руке и не проскальзывает.
- Встроенный амортизатор предотвращает разрушение корпуса рулетки при быстром возврате ленты.
- Рулетка оснащена ремешком для подвешивания на запястье, а значит, она не упадет во время работы.
- За счет ширины полотна 19 мм можно работать в труднодоступных местах.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
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