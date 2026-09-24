Top.Mail.Ru
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 1
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 2
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 3
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 4
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 5
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 6
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 1
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 2
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 3
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 4
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 5
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 6
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649567
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531)
310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
200

Описание товара Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531)

Рулетка Сибртех Графит 32531 с полотном размером 5 м х 19 мм, в обрезиненном корпусе с амортизатором, позволяет быстро измерить длину помещения, заготовок, конструкций и других объектов. Пригодится опытному или начинающему мастеру в ходе проведения измерительных работ в быту, на стройке, производстве. Компактный и удобный инструмент легко поместится в сумку, что делает его оптимальным для выездных работ.

Преимущества

  • Пластиковый корпус имеет обрезиненный чехол, благодаря которому рулетка надежно лежит в руке и не проскальзывает.
  • Встроенный амортизатор предотвращает разрушение корпуса рулетки при быстром возврате ленты.
  • Рулетка оснащена ремешком для подвешивания на запястье, а значит, она не упадет во время работы.
  • За счет ширины полотна 19 мм можно работать в труднодоступных местах.



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Сибртех Графит 32531 с полотном размером 5 м х 19 мм, в обрезиненном корпусе с амортизатором, позволяет быстро измерить длину помещения, заготовок, конструкций и других объектов. Пригодится опытному или начинающему мастеру в ходе проведения измерительных работ в быту, на стройке, производстве. Компактный и удобный инструмент легко поместится в сумку, что делает его оптимальным для выездных работ.

Преимущества

  • Пластиковый корпус имеет обрезиненный чехол, благодаря которому рулетка надежно лежит в руке и не проскальзывает.
  • Встроенный амортизатор предотвращает разрушение корпуса рулетки при быстром возврате ленты.
  • Рулетка оснащена ремешком для подвешивания на запястье, а значит, она не упадет во время работы.
  • За счет ширины полотна 19 мм можно работать в труднодоступных местах.


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Сибртех (32531) - стоимость товара 310 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...