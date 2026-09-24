Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530)
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Характеристики
Описание товара Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530)
Рулетка Сибртех Графит 32530 с полотном размером 3 м х 16 мм, в обрезиненном корпусе с амортизатором, позволяет быстро измерить длину помещения, заготовок, конструкций и других объектов. Пригодится опытному или начинающему мастеру в ходе проведения измерительных работ в быту, на стройке, производстве. Компактный и удобный инструмент легко поместится в сумку, что делает его оптимальным для выездных работ. Преимущества: Пластиковый корпус имеет обрезиненный чехол, благодаря которому рулетка надежно лежит в руке и не проскальзывает. Встроенный амортизатор предотвращает разрушение корпуса рулетки при быстром возврате ленты. Рулетка оснащена ремешком для подвешивания на запястье, а значит, она не упадет во время работы. За счет ширины полотна 16 мм можно работать в труднодоступных местах.
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Теги товара: 3 м
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Теги товара: 3 м
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