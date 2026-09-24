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Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) купить с доставкой в Москве
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Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530)

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Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 1
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 2
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 3
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 4
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 5
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 6
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 7
Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 1
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 2
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 3
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 4
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 5
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 6
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 7
  • Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649566
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530)
250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
3
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
30x65x65
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
150

Описание товара Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530)

Рулетка Сибртех Графит 32530 с полотном размером 3 м х 16 мм, в обрезиненном корпусе с амортизатором, позволяет быстро измерить длину помещения, заготовок, конструкций и других объектов. Пригодится опытному или начинающему мастеру в ходе проведения измерительных работ в быту, на стройке, производстве. Компактный и удобный инструмент легко поместится в сумку, что делает его оптимальным для выездных работ. Преимущества: Пластиковый корпус имеет обрезиненный чехол, благодаря которому рулетка надежно лежит в руке и не проскальзывает. Встроенный амортизатор предотвращает разрушение корпуса рулетки при быстром возврате ленты. Рулетка оснащена ремешком для подвешивания на запястье, а значит, она не упадет во время работы. За счет ширины полотна 16 мм можно работать в труднодоступных местах.



Теги товара: 3 м

Отзывы о товаре Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530)




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Длина, м
3
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
30x65x65
Страна производства
Россия
Страна производитель
Россия
Описание
Рулетка Сибртех Графит 32530 с полотном размером 3 м х 16 мм, в обрезиненном корпусе с амортизатором, позволяет быстро измерить длину помещения, заготовок, конструкций и других объектов. Пригодится опытному или начинающему мастеру в ходе проведения измерительных работ в быту, на стройке, производстве. Компактный и удобный инструмент легко поместится в сумку, что делает его оптимальным для выездных работ. Преимущества: Пластиковый корпус имеет обрезиненный чехол, благодаря которому рулетка надежно лежит в руке и не проскальзывает. Встроенный амортизатор предотвращает разрушение корпуса рулетки при быстром возврате ленты. Рулетка оснащена ремешком для подвешивания на запястье, а значит, она не упадет во время работы. За счет ширины полотна 16 мм можно работать в труднодоступных местах.


Теги товара: 3 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 3 м х 16 мм Сибртех (32530) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 250 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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