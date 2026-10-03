Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31445)
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Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649565
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
корпус из ударопрочного ABS-пластика, металлическое измерительное полотно, сматывающий механизм с ручкой, двухкомпонентная рукоятка
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, кг.
1.09
Описание товара Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31445)
Геодезическая мерная лента (50 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31445 используется на открытой местности для измерения расстояния. Корпус изготовлен из пластика и отличается ударопрочностью. Заостренный наконечник помогает выполнять длинномерные измерения. Дополнительные характеристики Ширина ленты: 12.5 мм; Класс точности: 2; Цена деления: 1 мм.
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Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
корпус из ударопрочного ABS-пластика, металлическое измерительное полотно, сматывающий механизм с ручкой, двухкомпонентная рукоятка
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Геодезическая мерная лента (50 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31445 используется на открытой местности для измерения расстояния. Корпус изготовлен из пластика и отличается ударопрочностью. Заостренный наконечник помогает выполнять длинномерные измерения. Дополнительные характеристики Ширина ленты: 12.5 мм; Класс точности: 2; Цена деления: 1 мм.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31445) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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