Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226)
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Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
В наличии
Код товара: 649564
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1 360 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
стальная лента, наконечник в нижней части надежно фиксирует рулетку в почве, кольцо-зацеп, катушечная ручка
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, кг.
1.09
Описание товара Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226)
Геодезическая мерная лента (50 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31226 может быть использована на открытой местности. Применяется при строительных и геодезических работах. Благодаря двухкомпонентной рукоятке работать лентой удобно. Полимерное покрытие на ленте обеспечивает устойчивость к постепенному стиранию. дополнительные характеристики Ширина ленты: 12.5 мм; Класс точности: 2; Цена деления: 1 мм.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
стальная лента, наконечник в нижней части надежно фиксирует рулетку в почве, кольцо-зацеп, катушечная ручка
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Геодезическая мерная лента (50 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31226 может быть использована на открытой местности. Применяется при строительных и геодезических работах. Благодаря двухкомпонентной рукоятке работать лентой удобно. Полимерное покрытие на ленте обеспечивает устойчивость к постепенному стиранию. дополнительные характеристики Ширина ленты: 12.5 мм; Класс точности: 2; Цена деления: 1 мм.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - стоимость товара 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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