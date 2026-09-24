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Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) купить с доставкой в Москве
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Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226)

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Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 1
Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 2
Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 3
Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 4
Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 5
Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 6
Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 7
Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 8
Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
  • Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 1
  • Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 2
  • Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 3
  • Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 4
  • Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 5
  • Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 6
  • Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 7
  • Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 8
  • Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649564
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226)
1 360 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
стальная лента, наконечник в нижней части надежно фиксирует рулетку в почве, кольцо-зацеп, катушечная ручка
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, кг.
1.09

Описание товара Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226)

Геодезическая мерная лента (50 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31226 может быть использована на открытой местности. Применяется при строительных и геодезических работах. Благодаря двухкомпонентной рукоятке работать лентой удобно. Полимерное покрытие на ленте обеспечивает устойчивость к постепенному стиранию. дополнительные характеристики Ширина ленты: 12.5 мм; Класс точности: 2; Цена деления: 1 мм.

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
стальная лента, наконечник в нижней части надежно фиксирует рулетку в почве, кольцо-зацеп, катушечная ручка
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Геодезическая мерная лента (50 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31226 может быть использована на открытой местности. Применяется при строительных и геодезических работах. Благодаря двухкомпонентной рукоятке работать лентой удобно. Полимерное покрытие на ленте обеспечивает устойчивость к постепенному стиранию. дополнительные характеристики Ширина ленты: 12.5 мм; Класс точности: 2; Цена деления: 1 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая, 50 м х 12,5 мм, металлическая лента, закрытый корпус Matrix (31226) - стоимость товара 1360 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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