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Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) купить с доставкой в Москве
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Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443)

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Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 1
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 2
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 3
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 4
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 5
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 6
Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 1
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 2
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 3
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 4
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 5
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 6
  • Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649562
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Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
30
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
корпус из ударопрочного ABS-пластика, металлическое измерительное полотно, сматывающий механизм с ручкой, двухкомпонентная рукоятка
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х16х4
Вес, г.
730

Описание товара Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443)

Геодезическая мерная лента (30 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31443 - это износостойкая лента для точных измерений на открытой местности. Имеет заостренный наконечник, который вставляется в почву. Для удобства сматывания ленты предусмотрена специальная ручка. Дополнительные характеристики Ширина ленты 12.5 мм; Класс точности 2; Цена деления 1 мм.

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
30
Класс точности
2
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт Наконечник для фиксации рулетки - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
корпус из ударопрочного ABS-пластика, металлическое измерительное полотно, сматывающий механизм с ручкой, двухкомпонентная рукоятка
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Геодезическая мерная лента (30 м х 12.5 мм) MASTER MATRIX 31443 - это износостойкая лента для точных измерений на открытой местности. Имеет заостренный наконечник, который вставляется в почву. Для удобства сматывания ленты предусмотрена специальная ручка. Дополнительные характеристики Ширина ленты 12.5 мм; Класс точности 2; Цена деления 1 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, металлическая лента, открытый корпус Matrix (31443) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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