Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292)
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Характеристики
Описание товара Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закрытый корпус, фиберглассовая лента Denzel (31292)
Геодезическая рулетка Denzel 31292 в закрытом корпусе, с фибергласовой лентой размером 50 мx15 мм, используется для проведения замеров на открытых участках и строительных объектах. Двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к повреждениям. Рулетка будет полезна во время картографических исследований и при создании ландшафтного дизайна.ПреимуществаУдобное проведение замеров — кольцо с зацепом фиксируется на поверхности, избавляя от необходимости придерживать конец ленты рукой.Долговечность — фибергласовое измерительное полотно характеризуется прочностью и коррозионной стойкостью.Высокая скорость сматывания ленты — планетарный механизм с передаточным коэффициентом 3:1 втрое более эффективен по сравнению с обычными механизмами.Быстрое снятие показаний — на измерительную ленту нанесена двусторонняя шкала, упрощающая выполнение измерений.Комфортное использование — обрезиненный корпус не выскальзывает из рук.
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Теги товара: с автостопом
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Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с магнитным наконечником
Теги товара: с автостопом
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