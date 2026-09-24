Top.Mail.Ru
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix (31272) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix (31272)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix - фото 1
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix - фото 2
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix - фото 3
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix - фото 1
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix - фото 2
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix - фото 3
  • Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649553
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix (31272)
1 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
2
Материал
пластик/стекловолокно
Особенности
фибергласовое измерительное полотно устойчиво к повреждениям, планетарный механизм с передаточным коэффициентом 3:1, двусторонняя шкала, упрощающая выполнение измерений, корпус обрезинен и не выскальзывает из рук
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
950

Описание товара Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix (31272)

Геодезическая рулетка Matrix PRO 31272 в закрытом корпусе, 50 м х 15 мм, с фибергласовой лентой и двусторонней шкалой, используется при проведении замеров на открытых участках и строительных объектах. Будет полезна во время картографических исследований и работ по созданию ландшафтного дизайна. Двухкомпонентный корпус из поликарбоната с резиновыми вставками устойчив к повреждениям и не боится ударов и падений. Кольцо-зацеп фиксируется на поверхности, избавляя от необходимости придерживать конец ленты рукой.

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix (31272)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
50
Класс точности
2
Материал
пластик/стекловолокно
Особенности
фибергласовое измерительное полотно устойчиво к повреждениям, планетарный механизм с передаточным коэффициентом 3:1, двусторонняя шкала, упрощающая выполнение измерений, корпус обрезинен и не выскальзывает из рук
Страна производитель
Китай
Описание
Геодезическая рулетка Matrix PRO 31272 в закрытом корпусе, 50 м х 15 мм, с фибергласовой лентой и двусторонней шкалой, используется при проведении замеров на открытых участках и строительных объектах. Будет полезна во время картографических исследований и работ по созданию ландшафтного дизайна. Двухкомпонентный корпус из поликарбоната с резиновыми вставками устойчив к повреждениям и не боится ударов и падений. Кольцо-зацеп фиксируется на поверхности, избавляя от необходимости придерживать конец ленты рукой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая 50 м х 15 мм, закр. корп., фибергласс. лента, двухст. шкала, PRO Matrix (31272) - стоимость товара 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...