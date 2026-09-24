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Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) купить с доставкой в Москве
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Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490)

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Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 1
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 2
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 3
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 4
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 5
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 6
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 7
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 8
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 9
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 10
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 11
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 12
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 13
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 14
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 15
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 16
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 17
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 18
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 19
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 20
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 21
Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 1
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 2
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 3
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 4
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 5
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 6
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 7
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 8
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 9
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 10
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 11
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 12
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 13
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 14
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 15
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 16
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 17
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 18
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 19
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 20
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 21
  • Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649543
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490)
1 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
20
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
корпус из ABS-пластика, рулетка оснащена кольцом с подвижным зацепом, эргономичная рукоятка с покрытием из термопластичной резины
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, кг.
1.1

Описание товара Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490)

Геодезическая рулетка Denzel 31490 в открытом корпусе, с металлической лентой размером 20 м х 13 мм, с односторонней шкалой, применяется для проведения замеров на открытых участках. Пригодится во время строительных работ, обмеров садовых участков и дорог, обустройства территории.

Преимущества

  • Прочность — корпус из ABS-пластика выдерживает случайные падения с небольшой высоты.
  • Удобная фиксация измерительной ленты на объекте — рулетка оснащена кольцом с подвижным зацепом.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка с покрытием из термопластичной резины надежно ложится в руку.

Отзывы о товаре Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
20
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка геодезическая - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
корпус из ABS-пластика, рулетка оснащена кольцом с подвижным зацепом, эргономичная рукоятка с покрытием из термопластичной резины
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Геодезическая рулетка Denzel 31490 в открытом корпусе, с металлической лентой размером 20 м х 13 мм, с односторонней шкалой, применяется для проведения замеров на открытых участках. Пригодится во время строительных работ, обмеров садовых участков и дорог, обустройства территории.

Преимущества

  • Прочность — корпус из ABS-пластика выдерживает случайные падения с небольшой высоты.
  • Удобная фиксация измерительной ленты на объекте — рулетка оснащена кольцом с подвижным зацепом.
  • Комфортная работа — эргономичная рукоятка с покрытием из термопластичной резины надежно ложится в руку.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка геодезическая 20 м х 13 мм, открытый корпус, металлическая лента Denzel (31490) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1120 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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