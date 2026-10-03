Рулетка геодезическая 20 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix (31280)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетка геодезическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649540
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
20
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
корпус из высокопрочного поликарбоната, измерительная лента изготовлена из стали, планетарный возвратный механизм имеет коэффициент передачи 3:1, термопластичный прорезиненный корпус
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
320
Описание товара Рулетка геодезическая 20 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix (31280)
Геодезическая рулетка Matrix PRO 31280 в закрытом корпусе, со стальной лентой длиной 20 м и шириной 12,5 мм, с односторонней шкалой, применяется для проведения замеров на открытых участках. Рулетка оснащена кольцом-зацепом для надежной фиксации измерительной ленты на объекте. Пригодится во время строительных работ, обмеров садовых участков и дорог, обустройства территории.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
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Бренд
Тип товара
Рулетка геодезическая
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
20
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
корпус из высокопрочного поликарбоната, измерительная лента изготовлена из стали, планетарный возвратный механизм имеет коэффициент передачи 3:1, термопластичный прорезиненный корпус
Страна производитель
Китай
Геодезическая рулетка Matrix PRO 31280 в закрытом корпусе, со стальной лентой длиной 20 м и шириной 12,5 мм, с односторонней шкалой, применяется для проведения замеров на открытых участках. Рулетка оснащена кольцом-зацепом для надежной фиксации измерительной ленты на объекте. Пригодится во время строительных работ, обмеров садовых участков и дорог, обустройства территории.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка геодезическая 20 м х 12,5 мм, закр. корп., стальная лента, односторон. шкала, PRO Matrix (31280) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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