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Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) купить с доставкой в Москве
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Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078)

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Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 1
Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 2
Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 3
Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 4
Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 5
Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 6
Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 7
Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 1
  • Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 2
  • Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 3
  • Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 4
  • Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 5
  • Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 6
  • Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 7
  • Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649535
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Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, м
3
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
130

Описание товара Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078)

Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078)



Теги товара: 3 м

Отзывы о товаре Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, м
3
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078)


Теги товара: 3 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Strong, 3 м х 16 мм, обрезиненный корпус Matrix (31078) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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