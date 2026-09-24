Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035)
Оригинальный товар
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб.
В наличии
Код товара: 649526
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Характеристики
Бренд
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
250
Описание товара Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035)
Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035)
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Теги товара: 5 м
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Бренд
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035)
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Рулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, 3 фиксации ленты Matrix (31035) - по цене 330 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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