Top.Mail.Ru
Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31002) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31002)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус// Matrix - фото 1
Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус// Matrix - фото 2
Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус// Matrix - фото 3
Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус// Matrix - фото 4
Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус// Matrix - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус// Matrix - фото 1
  • Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус// Matrix - фото 2
  • Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус// Matrix - фото 3
  • Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус// Matrix - фото 4
  • Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус// Matrix - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
280 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649522
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31002)
280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
210

Описание товара Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31002)

Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31002)

Отзывы о товаре Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31002)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Описание
Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31002)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Rubber, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31002) – стоимость товара 280 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...