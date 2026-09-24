Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32573)
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Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб.
В наличии
Код товара: 649516
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1 190 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автостопор, шкала с крупным шрифтом, прорезиненный корпус, магнитный зацеп
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
544
Описание товара Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32573)
Рулетка Gross «Magnetisch» 32573 в обрезиненном корпусе, с полотном размером 8 м х 25 мм, магнитным зацепом, нейлоновым покрытием и функцией автоматической фиксации, используется во время ремонтных и строительных работ. Оптимальна для измерения стен, полов, различных заготовок, мебели, оконных проемов и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетку удобно использовать для работы с металлическими поверхностями, а широкое упругое полотно облегчает проведение замеров в труднодоступных местах.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м
Теги товара: с автостопом, с магнитным наконечником
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Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автостопор, шкала с крупным шрифтом, прорезиненный корпус, магнитный зацеп
Страна производитель
Китай
Рулетка Gross «Magnetisch» 32573 в обрезиненном корпусе, с полотном размером 8 м х 25 мм, магнитным зацепом, нейлоновым покрытием и функцией автоматической фиксации, используется во время ремонтных и строительных работ. Оптимальна для измерения стен, полов, различных заготовок, мебели, оконных проемов и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетку удобно использовать для работы с металлическими поверхностями, а широкое упругое полотно облегчает проведение замеров в труднодоступных местах.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м
Теги товара: с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м
Теги товара: с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32573) - купить по цене 1190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32573)