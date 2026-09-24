Top.Mail.Ru
Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32573) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32573)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 1
Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 2
Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 3
Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 4
Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 1
  • Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 2
  • Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 3
  • Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 4
  • Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649516
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32573)
1 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автостопор, шкала с крупным шрифтом, прорезиненный корпус, магнитный зацеп
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
544

Описание товара Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32573)

Рулетка Gross «Magnetisch» 32573 в обрезиненном корпусе, с полотном размером 8 м х 25 мм, магнитным зацепом, нейлоновым покрытием и функцией автоматической фиксации, используется во время ремонтных и строительных работ. Оптимальна для измерения стен, полов, различных заготовок, мебели, оконных проемов и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетку удобно использовать для работы с металлическими поверхностями, а широкое упругое полотно облегчает проведение замеров в труднодоступных местах.

Отзывы о товаре Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32573)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автостопор, шкала с крупным шрифтом, прорезиненный корпус, магнитный зацеп
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Gross «Magnetisch» 32573 в обрезиненном корпусе, с полотном размером 8 м х 25 мм, магнитным зацепом, нейлоновым покрытием и функцией автоматической фиксации, используется во время ремонтных и строительных работ. Оптимальна для измерения стен, полов, различных заготовок, мебели, оконных проемов и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетку удобно использовать для работы с металлическими поверхностями, а широкое упругое полотно облегчает проведение замеров в труднодоступных местах.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Magnetisch, 8м х 25мм, обрезин. корпус,автоматич. фиксация, нейлон. покр.,магн.зацеп Gross (32573) - купить по цене 1190 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...