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Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix (31010) купить с доставкой в Москве
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Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix (31010)

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Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix - фото 1
Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix - фото 2
Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix - фото 3
Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix - фото 4
Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix - фото 1
  • Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix - фото 2
  • Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix - фото 3
  • Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix - фото 4
  • Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649511
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Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, м
3
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня
Габариты (ВxГxШ), мм
30x150x100
Габаритные размеры), см
3x15x10
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
127

Описание товара Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix (31010)

Корпус рулетки выполнен из ударопрочной пластмассы и имеет эргономичную форму. В выдвинутом положении полотно удерживается автоматически, не требует дополнительной фиксации. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию. Ограничитель измерительной ленты магнитный, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях.

Отзывы о товаре Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix (31010)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, м
3
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня
Габариты (ВxГxШ), мм
30x150x100
Габаритные размеры), см
3x15x10
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус рулетки выполнен из ударопрочной пластмассы и имеет эргономичную форму. В выдвинутом положении полотно удерживается автоматически, не требует дополнительной фиксации. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию. Ограничитель измерительной ленты магнитный, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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