Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix (31010)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649511
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Характеристики
Бренд
Длина, м
3
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня
Габариты (ВxГxШ), мм
30x150x100
Габаритные размеры), см
3x15x10
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
127
Описание товара Рулетка Magnetic, 3 м х 16 мм, магнитный зацеп Matrix (31010)
Корпус рулетки выполнен из ударопрочной пластмассы и имеет эргономичную форму. В выдвинутом положении полотно удерживается автоматически, не требует дополнительной фиксации. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию. Ограничитель измерительной ленты магнитный, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом
Теги товара: 3 м, с магнитным наконечником
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Бренд
Длина, м
3
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня
Габариты (ВxГxШ), мм
30x150x100
Габаритные размеры), см
3x15x10
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Корпус рулетки выполнен из ударопрочной пластмассы и имеет эргономичную форму. В выдвинутом положении полотно удерживается автоматически, не требует дополнительной фиксации. Измерительная лента имеет полимерное покрытие, стойкое к абразивному воздействию. Ограничитель измерительной ленты магнитный, что позволяет фиксировать его на металлических поверхностях.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом
Теги товара: 3 м, с магнитным наконечником
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом
Теги товара: 3 м, с магнитным наконечником
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