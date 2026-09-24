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Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) купить с доставкой в Москве
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Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563)

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Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 1
Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 2
Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 3
Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 4
Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 5
Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 6
Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 7
Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 1
  • Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 2
  • Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 3
  • Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 4
  • Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 5
  • Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 6
  • Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 7
  • Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649510
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563)
900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
8
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
рулетки имеет обрезиненный корпус, подвижный зацеп,, измерительная шкала с матовым антибликовым покрытием нанесена крупными цифрами,, прижимная клипса
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
467

Описание товара Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563)

Рулетка Gross «Komfortabel» 32563 в обрезиненном корпусе с лентой 8 м х 25 мм — это удобный карманный инструмент, необходимый при проведении ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно провести линейные измерения ровных поверхностей, различных заготовок, материалов, конструкций и т.д.

Преимущества

  • Защита от ударного воздействия — корпус рулетки имеет обрезиненный чехол.
  • Высокая точность измерений — благодаря подвижному зацепу компенсируется погрешность от его толщины.
  • Легкое считывание результатов — измерительная шкала с матовым антибликовым покрытием нанесена крупными цифрами.
  • Ремешок и прижимная клипса — рулетку можно зафиксировать на запястье или на ремне для комфортной работы и транспортировки.

Отзывы о товаре Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563)




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
8
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь
Особенности
рулетки имеет обрезиненный корпус, подвижный зацеп,, измерительная шкала с матовым антибликовым покрытием нанесена крупными цифрами,, прижимная клипса
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Gross «Komfortabel» 32563 в обрезиненном корпусе с лентой 8 м х 25 мм — это удобный карманный инструмент, необходимый при проведении ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно провести линейные измерения ровных поверхностей, различных заготовок, материалов, конструкций и т.д.

Преимущества

  • Защита от ударного воздействия — корпус рулетки имеет обрезиненный чехол.
  • Высокая точность измерений — благодаря подвижному зацепу компенсируется погрешность от его толщины.
  • Легкое считывание результатов — измерительная шкала с матовым антибликовым покрытием нанесена крупными цифрами.
  • Ремешок и прижимная клипса — рулетку можно зафиксировать на запястье или на ремне для комфортной работы и транспортировки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Komfortabel, 8 м х 25 мм, обрезиненный корпус Gross (32563) - стоимость товара 900 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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