Рулетка Komfortabel, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32561)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
540 руб.
В наличии
Код товара: 649508
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
540 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Особенности
обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
236
Описание товара Рулетка Komfortabel, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32561)
Рулетка Gross «Komfortabel» 32561 в обрезиненном корпусе с лентой 5 м х 19 мм — это удобный карманный инструмент, необходимый при проведении ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно провести линейные измерения ровных поверхностей, различных заготовок, материалов, конструкций и т.д.
Преимущества
- Защита от ударного воздействия — корпус рулетки имеет обрезиненный чехол.
- Высокая точность измерений — благодаря подвижному зацепу компенсируется погрешность от его толщины.
- Легкое считывание результатов — измерительная шкала с матовым антибликовым покрытием нанесена крупными цифрами.
- Ремешок и прижимная клипса — рулетку можно зафиксировать на запястье или на ремне для комфортной работы и транспортировки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 530 руб.133 руб. в СплитРулетка "Ergonomisch", 5 м x 19 мм, магнитный обрезиненный зацеп...
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитРулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31544)
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитРулетка 5м х 19мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит....
-
В наличииЦена 550 руб.138 руб. в СплитРулетка 5м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный заце...
-
В наличииЦена 560 руб.140 руб. в СплитРулетка геодезическая 30 м х 13 мм, закрытый корпус, фиберглассо...
-
В наличииЦена 580 руб.145 руб. в СплитРулетка Status magnet 3 fixations, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный к...
-
В наличииЦена 650 руб.163 руб. в СплитРулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухст...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитРулетка "Schlagfest", 3 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шк...
-
В наличииЦена 670 руб.168 руб. в СплитРулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автомати...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитРулетка Neon, 8 м x 25 мм, обрезиненный корпус, 3 фиксации, PRO ...
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитРулетка 5м х 25мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит....
-
В наличииЦена 680 руб.170 руб. в СплитРулетка Magnetisch, 3м х 16мм,обрезин. корпус,автоматич. фиксаци...
Бренд
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Особенности
обрезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка Gross «Komfortabel» 32561 в обрезиненном корпусе с лентой 5 м х 19 мм — это удобный карманный инструмент, необходимый при проведении ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно провести линейные измерения ровных поверхностей, различных заготовок, материалов, конструкций и т.д.
Преимущества
- Защита от ударного воздействия — корпус рулетки имеет обрезиненный чехол.
- Высокая точность измерений — благодаря подвижному зацепу компенсируется погрешность от его толщины.
- Легкое считывание результатов — измерительная шкала с матовым антибликовым покрытием нанесена крупными цифрами.
- Ремешок и прижимная клипса — рулетку можно зафиксировать на запястье или на ремне для комфортной работы и транспортировки.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 5 м
Рулетка Komfortabel, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32561) - данный товар вы можете купить по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рулетка Komfortabel, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Gross (32561)