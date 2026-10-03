Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix
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Характеристики
Описание товара Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix
Рулетка Matrix Fine 31018 с лентой длиной 7,5 м и шириной 25 мм, в пластиковом корпусе, используется для замера расстояний и определения размеров различных объектов. Имеет наиболее распространенный класс точности 2, цена деления составляет 1 мм. Стопор и кнопка-пауза для фиксации ленты облегчают проведение измерений. Инструмент применяется как во время строительных работ, так и в быту.
Преимущества
- Долговечность — корпус из ударопрочного ABS-пластика устойчив к механическим воздействиям, поэтому рулетка подходит для активного применения.
- Надежность — зацеп зафиксирован на ленте двумя заклепками и не соскочит даже при длительном использовании.
- Удобное использование — благодаря ремешку рулетку можно вешать на крючок и носить на запястье.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
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Рулетка Matrix Fine 31018 с лентой длиной 7,5 м и шириной 25 мм, в пластиковом корпусе, используется для замера расстояний и определения размеров различных объектов. Имеет наиболее распространенный класс точности 2, цена деления составляет 1 мм. Стопор и кнопка-пауза для фиксации ленты облегчают проведение измерений. Инструмент применяется как во время строительных работ, так и в быту.
Преимущества
- Долговечность — корпус из ударопрочного ABS-пластика устойчив к механическим воздействиям, поэтому рулетка подходит для активного применения.
- Надежность — зацеп зафиксирован на ленте двумя заклепками и не соскочит даже при длительном использовании.
- Удобное использование — благодаря ремешку рулетку можно вешать на крючок и носить на запястье.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
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