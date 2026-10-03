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Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix купить с доставкой в Москве
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Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix

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Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 1
Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 2
Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 3
Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 4
Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 5
Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 6
Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 1
  • Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 2
  • Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 3
  • Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 4
  • Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 5
  • Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 6
  • Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649505
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Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
ABS-пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
330

Описание товара Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix

Рулетка Matrix Fine 31018 с лентой длиной 7,5 м и шириной 25 мм, в пластиковом корпусе, используется для замера расстояний и определения размеров различных объектов. Имеет наиболее распространенный класс точности 2, цена деления составляет 1 мм. Стопор и кнопка-пауза для фиксации ленты облегчают проведение измерений. Инструмент применяется как во время строительных работ, так и в быту.

Преимущества

  • Долговечность — корпус из ударопрочного ABS-пластика устойчив к механическим воздействиям, поэтому рулетка подходит для активного применения.
  • Надежность — зацеп зафиксирован на ленте двумя заклепками и не соскочит даже при длительном использовании.
  • Удобное использование — благодаря ремешку рулетку можно вешать на крючок и носить на запястье.

Отзывы о товаре Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
ABS-пластик
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Matrix Fine 31018 с лентой длиной 7,5 м и шириной 25 мм, в пластиковом корпусе, используется для замера расстояний и определения размеров различных объектов. Имеет наиболее распространенный класс точности 2, цена деления составляет 1 мм. Стопор и кнопка-пауза для фиксации ленты облегчают проведение измерений. Инструмент применяется как во время строительных работ, так и в быту.

Преимущества

  • Долговечность — корпус из ударопрочного ABS-пластика устойчив к механическим воздействиям, поэтому рулетка подходит для активного применения.
  • Надежность — зацеп зафиксирован на ленте двумя заклепками и не соскочит даже при длительном использовании.
  • Удобное использование — благодаря ремешку рулетку можно вешать на крючок и носить на запястье.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Fine, 7,5 м х 25 мм, пластиковый корпус Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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