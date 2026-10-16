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Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix купить с доставкой в Москве
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Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix

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Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус// Matrix - фото 1
Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус// Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус// Matrix - фото 1
  • Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус// Matrix - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
260 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649504
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix
260 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
720

Описание товара Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix

Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix

Отзывы о товаре Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix




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Характеристики
Бренд
Matrix
Описание
Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Рулетка Fine, 5 м х 19 мм, пластиковый корпус Matrix - по цене 260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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