Рулетка Fine, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус Matrix
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 649503
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Длина, м
3
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня, ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
30x150x100
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
112
Описание товара Рулетка Fine, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус Matrix
Рулетка Matrix Fine 31016 с лентой длиной 3 м и шириной 16 мм, в пластиковом корпусе, используется для замера расстояний и определения размеров различных объектов. Имеет наиболее распространенный класс точности 2, цена деления составляет 1 мм. Стопор и кнопка-пауза для фиксации ленты облегчают проведение измерений. Инструмент применяется как во время строительных работ, так и в быту.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 3 м
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 3м х 16мм
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка Double fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус, двойн...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка Status 3 fixations, 5 м х 19 мм, двухкомпонентный корпус...
-
В наличииЦена 290 руб.73 руб. в СплитРулетка Strong, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix
-
В наличииЦена 300 руб.75 руб. в СплитРулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014)
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитРулетка Classic, 7.5 м х 24 мм, пластиковый корпус Sparta (31304...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитРулетка Status magnet 3 fixations, 3 м х 16 мм, обрезиненный кор...
-
В наличииЦена 310 руб.78 руб. в СплитРулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 5 м х 19 мм Си...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитРулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540)
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитРулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (313...
-
В наличииЦена 320 руб.80 руб. в СплитРулетка Сапфир, двухкомпонентный корпус, 5 м х 19 мм Сибртех (32...
-
В наличииЦена 330 руб.83 руб. в СплитРулетка Status 3 fixations, 5 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус...
Бренд
Длина, м
3
Класс точности
2
Комплектация
рулетка, упаковка
Материал
пластик, сталь
Особенности
клипса для ремня, ремешок на руку
Габариты (ВxГxШ), мм
30x150x100
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка Matrix Fine 31016 с лентой длиной 3 м и шириной 16 мм, в пластиковом корпусе, используется для замера расстояний и определения размеров различных объектов. Имеет наиболее распространенный класс точности 2, цена деления составляет 1 мм. Стопор и кнопка-пауза для фиксации ленты облегчают проведение измерений. Инструмент применяется как во время строительных работ, так и в быту.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 3 м
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Теги товара: 3 м
Рулетка Fine, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус Matrix - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рулетка Fine, 3 м х 16 мм, пластиковый корпус Matrix