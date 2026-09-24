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Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) купить с доставкой в Москве
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Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575)

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Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 1
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 2
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 3
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 4
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 5
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 6
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 7
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 8
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 9
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 10
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 11
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 12
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 13
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 14
Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 1
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 2
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 3
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 4
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 5
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 6
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 7
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 8
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 9
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 10
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 11
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 12
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 13
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 14
  • Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - фото 15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 020 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649501
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575)
1 020 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
двухкомпонентный прорезиненный корпус, плавающий зацеп, встроенный магнит
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х6
Вес, г.
380

Описание товара Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575)

Рулетка Gross «Experte» 32575 с полотном 5 м х 27 мм, в двухкомпонентном корпусе, с двухсторонней разметкой и нейлоновым покрытием ленты, пригодится во время проведения ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно измерять заготовки, материалы, конструкции и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетка оптимальна для работы с металлическими поверхностями, а широкое упругое полотно удобно для выполнения измерений в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Высокая точность измерений — за счет подвижного зацепа отметка «0» всегда совпадает с краем измеряемой детали.
  • Долговечность — нейлоновое покрытие увеличивает износостойкость ленты.
  • Удобная эксплуатация — двойной зацеп и двухсторонняя шкала упрощают работу.
  • Прочность и эргономичность — двухкомпонентный корпус с обрезиненным покрытием устойчив к ударному воздействию, а также удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.

Отзывы о товаре Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
5
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
двухкомпонентный прорезиненный корпус, плавающий зацеп, встроенный магнит
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Gross «Experte» 32575 с полотном 5 м х 27 мм, в двухкомпонентном корпусе, с двухсторонней разметкой и нейлоновым покрытием ленты, пригодится во время проведения ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно измерять заготовки, материалы, конструкции и т.д. Благодаря магнитному зацепу рулетка оптимальна для работы с металлическими поверхностями, а широкое упругое полотно удобно для выполнения измерений в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Высокая точность измерений — за счет подвижного зацепа отметка «0» всегда совпадает с краем измеряемой детали.
  • Долговечность — нейлоновое покрытие увеличивает износостойкость ленты.
  • Удобная эксплуатация — двойной зацеп и двухсторонняя шкала упрощают работу.
  • Прочность и эргономичность — двухкомпонентный корпус с обрезиненным покрытием устойчив к ударному воздействию, а также удобно лежит в руке и не выскальзывает из ладони.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Experte, 5 м x 27 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32575) - стоимость товара 1020 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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