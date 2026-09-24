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Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32574) купить с доставкой в Москве
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Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32574)

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Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross - фото 1
Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross - фото 2
Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross - фото 3
Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross - фото 1
  • Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross - фото 2
  • Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross - фото 3
  • Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649500
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32574)
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
3
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
двухкомпонентный прорезиненный корпус, плавающий зацеп, встроенный магнит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
140

Описание товара Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32574)

Рулетка Gross «Experte» 32574 с полотном 3 м х 19 мм, в двухкомпонентном корпусе, с двухсторонней разметкой и нейлоновым покрытием, пригодится во время проведения ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно замерить заготовки, материалы, конструкции и т. д. Рулетка оптимально подходит для работы с металлическими поверхностями, т. к. имеет магнитный зацеп. ПреимуществаДвухкомпонентный корпус с обрезиненным покрытием удобно лежит в руке, не скользит и устойчив к ударному воздействию. Нейлоновое покрытие повышает износостойкость ленты, благодаря чему она прослужит гораздо дольше. Полотно толщиной 19 мм делает возможной работу в труднодоступных местах. За счет подвижного зацепа обеспечивается высокая точность измерений, т. к. отметка «0» всегда будет совпадать с краем измеряемой детали. Рулетка оснащена двойным зацепом и двухсторонней шкалой для удобства работы.

Отзывы о товаре Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32574)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
3
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
двухкомпонентный прорезиненный корпус, плавающий зацеп, встроенный магнит
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Gross «Experte» 32574 с полотном 3 м х 19 мм, в двухкомпонентном корпусе, с двухсторонней разметкой и нейлоновым покрытием, пригодится во время проведения ремонтных и строительных работ. С ее помощью можно замерить заготовки, материалы, конструкции и т. д. Рулетка оптимально подходит для работы с металлическими поверхностями, т. к. имеет магнитный зацеп. ПреимуществаДвухкомпонентный корпус с обрезиненным покрытием удобно лежит в руке, не скользит и устойчив к ударному воздействию. Нейлоновое покрытие повышает износостойкость ленты, благодаря чему она прослужит гораздо дольше. Полотно толщиной 19 мм делает возможной работу в труднодоступных местах. За счет подвижного зацепа обеспечивается высокая точность измерений, т. к. отметка «0» всегда будет совпадать с краем измеряемой детали. Рулетка оснащена двойным зацепом и двухсторонней шкалой для удобства работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Experte, 3 м x 19 мм, двухкомпон. корпус, магнит, двухстор. разметка, нейлон Gross (32574) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 650 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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