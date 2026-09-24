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Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) купить с доставкой в Москве
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Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313)

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Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) - фото 1
Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) - фото 2
Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) - фото 3
Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) - фото 4
Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) - фото 5
Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) - фото 1
  • Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) - фото 2
  • Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) - фото 3
  • Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) - фото 4
  • Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) - фото 5
  • Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649499
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313)
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sparta
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
300

Описание товара Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313)

Рулетка Sparta «Elastica» 31313 с лентой 7,5 м х 24 мм, в обрезиненном корпусе, — это универсальный инструмент для измерения длины заготовок, различных поверхностей, мебели, дверных и оконных проемов и т.д. Она будет полезна в быту, на даче, в гараже, в мастерской. Благодаря окошку на зацепе ее также можно использовать в качестве циркуля.

Преимущества

  • Надежность и долговечность конструкции рулетки достигается за счет обрезиненного пластикового корпуса и возвратной пружины.
  • Лента покрыта защитной краской, таким образом достигается ее износостойкость.
  • Рулетка оснащена механическим стопором, благодаря которому ленту можно удерживать на нужной длине.
  • Плавающий зацеп позволяет производить измерения с точностью до миллиметра.
  • Шкала, нанесенная крупными символами, легко читается даже на расстоянии.
  • Три заклепки надежно фиксируют зацеп на ленте.

Отзывы о товаре Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313)




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Характеристики
Бренд
Sparta
Длина, м
7.5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Sparta «Elastica» 31313 с лентой 7,5 м х 24 мм, в обрезиненном корпусе, — это универсальный инструмент для измерения длины заготовок, различных поверхностей, мебели, дверных и оконных проемов и т.д. Она будет полезна в быту, на даче, в гараже, в мастерской. Благодаря окошку на зацепе ее также можно использовать в качестве циркуля.

Преимущества

  • Надежность и долговечность конструкции рулетки достигается за счет обрезиненного пластикового корпуса и возвратной пружины.
  • Лента покрыта защитной краской, таким образом достигается ее износостойкость.
  • Рулетка оснащена механическим стопором, благодаря которому ленту можно удерживать на нужной длине.
  • Плавающий зацеп позволяет производить измерения с точностью до миллиметра.
  • Шкала, нанесенная крупными символами, легко читается даже на расстоянии.
  • Три заклепки надежно фиксируют зацеп на ленте.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Elastica, 7.5 м х 24 мм, обрезиненный корпус Sparta (31313) - по цене 320 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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