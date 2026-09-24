Рулетка Elastica, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус Sparta (31314)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
В наличии
Код товара: 649496
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
390 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Длина, м
10
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
440
Описание товара Рулетка Elastica, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус Sparta (31314)
Рулетка Sparta «Elastica» 31314 с лентой 10 м х 25 мм, в обрезиненном корпусе, — это универсальный инструмент для измерения длины заготовок, различных поверхностей, мебели, дверных и оконных проемов и т.д. Она будет полезна в быту, на даче, в гараже, в мастерской. Благодаря окошку на зацепе ее также можно использовать в качестве циркуля.
Преимущества
- Надежность и долговечность конструкции рулетки достигается за счет обрезиненного пластикового корпуса и возвратной пружины.
- Лента покрыта защитной краской, таким образом достигается ее износостойкость.
- Рулетка оснащена механическим стопором, благодаря которому ленту можно удерживать на нужной длине.
- Плавающий зацеп позволяет производить измерения с точностью до миллиметра.
- Шкала, нанесенная крупными символами, легко читается даже на расстоянии.
- Три заклепки надежно фиксируют зацеп на ленте.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитРулетка Strong, 7,5м х 25 мм, обрезиненный корпус Matrix
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитРулетка Classic, 10 м х 25 мм, пластиковый корпус Sparta (31305)
-
В наличииЦена 380 руб.95 руб. в СплитРулетка Status magnet fixation, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус...
-
В наличииЦена 390 руб.98 руб. в СплитРулетка Кварц, прозрачный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм Сиб...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитРулетка 5м х 19мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31542)
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитРулетка Double fixation, 7,5 м х 25 мм, обрезиненный корпус, дво...
-
В наличииЦена 400 руб.100 руб. в СплитРулетка геодезическая, 20 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпу...
-
В наличииЦена 410 руб.103 руб. в СплитРулетка ЗУБР 5м х 19мм
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитРулетка с автостопом ЗУБР Автостоп 5м х 25мм
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитРулетка Status magnet fixation, 5 м х 25 мм, обрезиненный корпус...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитРулетка геодезическая, 30 м х 12,5 мм, лента ПВХ, открытый корпу...
-
В наличииЦена 420 руб.105 руб. в СплитРулетка Графит, обрезиненный корпус, амортизатор, 7,5 м х 25 мм ...
Бренд
Длина, м
10
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Рулетка Sparta «Elastica» 31314 с лентой 10 м х 25 мм, в обрезиненном корпусе, — это универсальный инструмент для измерения длины заготовок, различных поверхностей, мебели, дверных и оконных проемов и т.д. Она будет полезна в быту, на даче, в гараже, в мастерской. Благодаря окошку на зацепе ее также можно использовать в качестве циркуля.
Преимущества
- Надежность и долговечность конструкции рулетки достигается за счет обрезиненного пластикового корпуса и возвратной пружины.
- Лента покрыта защитной краской, таким образом достигается ее износостойкость.
- Рулетка оснащена механическим стопором, благодаря которому ленту можно удерживать на нужной длине.
- Плавающий зацеп позволяет производить измерения с точностью до миллиметра.
- Шкала, нанесенная крупными символами, легко читается даже на расстоянии.
- Три заклепки надежно фиксируют зацеп на ленте.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка Elastica, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус Sparta (31314) - стоимость товара 390 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рулетка Elastica, 10 м х 25 мм, обрезиненный корпус Sparta (31314)