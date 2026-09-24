Top.Mail.Ru
Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 1
Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 2
Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 3
Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 4
Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 5
Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 6
Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 7
Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 1
  • Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 2
  • Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 3
  • Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 4
  • Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 5
  • Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 6
  • Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 7
  • Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649471
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014)
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
230

Описание товара Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014)

Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014)



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Matrix
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014)


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Black, 5 м х 19 мм, обрезиненный корпус Matrix (31014) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 300 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...