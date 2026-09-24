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Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) купить с доставкой в Москве
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Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553)

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Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 1
Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 2
Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 3
Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 4
Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 5
Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 6
Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 1
  • Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 2
  • Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 3
  • Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 4
  • Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 5
  • Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 6
  • Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649469
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553)
670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
пластик, сталь
Особенности
ширина ленты 25 мм
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
440

Описание товара Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553)

Рулетка Matrix PRO Autostop 32553 с полотном длиной 8 м и шириной 25 мм, в двухкомпонентном корпусе, с автоматической фиксацией ленты, используется для измерения объектов и расстояний. Корпус изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, резиновые элементы увеличивают его сопротивляемость механическим нагрузкам. Заклепки надежно фиксируют зацеп на конце измерительного полотна. Рулетка подходит для профессионального и бытового применения.

Преимущества

  • Высокая точность результатов измерений — подвижный зацеп «true zero», нивелирует толщину крючка.
  • Удобное проведение измерений — лента автоматически фиксируется в вытянутом положении.
  • Проведение замеров в труднодоступных местах — полотно шириной 25 мм обладает значительной величиной вылета.
  • Комфортная транспортировка — нейлоновый ремешок позволяет повесить рулетку на запястье, при помощи зажима на корпусе инструмент можно закрепить на поясном ремне.



Теги товара: с автостопом

Отзывы о товаре Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553)




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Характеристики
Бренд
Matrix
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
пластик, сталь
Особенности
ширина ленты 25 мм
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Matrix PRO Autostop 32553 с полотном длиной 8 м и шириной 25 мм, в двухкомпонентном корпусе, с автоматической фиксацией ленты, используется для измерения объектов и расстояний. Корпус изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, резиновые элементы увеличивают его сопротивляемость механическим нагрузкам. Заклепки надежно фиксируют зацеп на конце измерительного полотна. Рулетка подходит для профессионального и бытового применения.

Преимущества

  • Высокая точность результатов измерений — подвижный зацеп «true zero», нивелирует толщину крючка.
  • Удобное проведение измерений — лента автоматически фиксируется в вытянутом положении.
  • Проведение замеров в труднодоступных местах — полотно шириной 25 мм обладает значительной величиной вылета.
  • Комфортная транспортировка — нейлоновый ремешок позволяет повесить рулетку на запястье, при помощи зажима на корпусе инструмент можно закрепить на поясном ремне.


Теги товара: с автостопом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553) - купить по цене 670 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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