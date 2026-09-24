Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553)
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Характеристики
Описание товара Рулетка Autostop, 8 м х 25 мм, двухкомпонентный корпус, автоматическая фиксация, PRO Matrix (32553)
Рулетка Matrix PRO Autostop 32553 с полотном длиной 8 м и шириной 25 мм, в двухкомпонентном корпусе, с автоматической фиксацией ленты, используется для измерения объектов и расстояний. Корпус изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, резиновые элементы увеличивают его сопротивляемость механическим нагрузкам. Заклепки надежно фиксируют зацеп на конце измерительного полотна. Рулетка подходит для профессионального и бытового применения.
Преимущества
- Высокая точность результатов измерений — подвижный зацеп «true zero», нивелирует толщину крючка.
- Удобное проведение измерений — лента автоматически фиксируется в вытянутом положении.
- Проведение замеров в труднодоступных местах — полотно шириной 25 мм обладает значительной величиной вылета.
- Комфортная транспортировка — нейлоновый ремешок позволяет повесить рулетку на запястье, при помощи зажима на корпусе инструмент можно закрепить на поясном ремне.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с магнитным наконечником
Теги товара: с автостопом
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Рулетка Matrix PRO Autostop 32553 с полотном длиной 8 м и шириной 25 мм, в двухкомпонентном корпусе, с автоматической фиксацией ленты, используется для измерения объектов и расстояний. Корпус изготовлен из ударопрочного ABS-пластика, резиновые элементы увеличивают его сопротивляемость механическим нагрузкам. Заклепки надежно фиксируют зацеп на конце измерительного полотна. Рулетка подходит для профессионального и бытового применения.
Преимущества
- Высокая точность результатов измерений — подвижный зацеп «true zero», нивелирует толщину крючка.
- Удобное проведение измерений — лента автоматически фиксируется в вытянутом положении.
- Проведение замеров в труднодоступных местах — полотно шириной 25 мм обладает значительной величиной вылета.
- Комфортная транспортировка — нейлоновый ремешок позволяет повесить рулетку на запястье, при помощи зажима на корпусе инструмент можно закрепить на поясном ремне.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м, с магнитным наконечником
Теги товара: с автостопом
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