Рулетка 8м х 32мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31524)
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Характеристики
Описание товара Рулетка 8м х 32мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31524)
Рулетка Denzel 31524 с автоматической фиксацией полотна размером 8 м х 32 мм, с нейлоновым покрытием, магнитным зацепом и двухсторонней разметкой, предназначена для измерения расстояний и определения габаритов различных предметов. Лента автоматически фиксируется в вытянутом положении, что упрощает работу. Рулетка удобна для работы в труднодоступных местах, будет полезна во время строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — двухкомпонентный корпус изготовлен из ABS-пластика и термопластичной резины, что снижает риск его поломки в результате случайного падения или удара.
- Четкая шкала — измерительное полотно с нейлоновым покрытием устойчиво к истиранию.
- Функциональность — магнитный зацеп надежно фиксируется на металлических поверхностях.
- Проведение измерений в разных плоскостях — на ленту нанесена двухсторонняя разметка (вертикальная и горизонтальная шкала).
- Эргономичность — у рулетки имеется 2 кнопки возврата измерительной ленты, что ускоряет работу.
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Теги товара: с автостопом, с магнитным наконечником
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Рулетка Denzel 31524 с автоматической фиксацией полотна размером 8 м х 32 мм, с нейлоновым покрытием, магнитным зацепом и двухсторонней разметкой, предназначена для измерения расстояний и определения габаритов различных предметов. Лента автоматически фиксируется в вытянутом положении, что упрощает работу. Рулетка удобна для работы в труднодоступных местах, будет полезна во время строительных и ремонтных работ.
Преимущества
- Прочность — двухкомпонентный корпус изготовлен из ABS-пластика и термопластичной резины, что снижает риск его поломки в результате случайного падения или удара.
- Четкая шкала — измерительное полотно с нейлоновым покрытием устойчиво к истиранию.
- Функциональность — магнитный зацеп надежно фиксируется на металлических поверхностях.
- Проведение измерений в разных плоскостях — на ленту нанесена двухсторонняя разметка (вертикальная и горизонтальная шкала).
- Эргономичность — у рулетки имеется 2 кнопки возврата измерительной ленты, что ускоряет работу.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м
Теги товара: с автостопом, с магнитным наконечником
Отзывы о товаре Рулетка 8м х 32мм, автоматич. фиксац., нейлон. покрытие, магнит. зацеп, двухстор. разметка Denzel (31524)