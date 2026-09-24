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Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) купить с доставкой в Москве
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Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533)

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Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 1
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 2
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 3
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 4
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 5
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 6
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 7
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 8
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 9
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 10
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 11
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 12
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 13
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 14
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 15
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 16
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 17
Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 1
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 2
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 3
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 4
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 5
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 6
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 7
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 8
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 9
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 10
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 11
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 12
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 13
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 14
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 15
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 16
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 17
  • Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649463
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533)
700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик, сталь
Особенности
ширина ленты 25 мм
Страна производства
Германия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
447

Описание товара Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533)

Рулетка Denzel 31533 в двухкомпонентном корпусе, с измерительной лентой шириной 25 мм и магнитным обрезиненным зацепом, позволяет определять размеры предметов и расстояния до 8 м. Широкая упругая лента упрощает проведение измерений в труднодоступных местах. Рулетка будет полезна при проведении строительных, ремонтных и различных бытовых работ.

Преимущества

  • Прочность — двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к поломкам в результате случайных падений или ударов.
  • Функциональность — обрезиненный зацеп с 2 неодимовыми магнитами надежно фиксируется на округлых и металлических предметах.
  • Высокая точность выполняемых работ — подвижный зацеп «true zero» позволяет измерять внутренние и наружные поверхности с учетом его толщины.
  • Удобная фиксация на ремне — рулетка дополнена поясным зажимом.
  • Гарантированное качество — инструмент прошел сертификацию CE (LNE), ему присвоен 2 класс точности.
  • Надежность — стальная лента с эмалевым покрытием и защитной пластиной в месте крепления зацепа выдерживает интенсивное использование.
  • Долговечность — возвратная пружина из стали 65Mn устойчива к многократным нагрузкам.
  • Продуманная упаковка — инструмент поставляется в открытом двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.

Отзывы о товаре Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик, сталь
Особенности
ширина ленты 25 мм
Страна производства
Германия
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Denzel 31533 в двухкомпонентном корпусе, с измерительной лентой шириной 25 мм и магнитным обрезиненным зацепом, позволяет определять размеры предметов и расстояния до 8 м. Широкая упругая лента упрощает проведение измерений в труднодоступных местах. Рулетка будет полезна при проведении строительных, ремонтных и различных бытовых работ.

Преимущества

  • Прочность — двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к поломкам в результате случайных падений или ударов.
  • Функциональность — обрезиненный зацеп с 2 неодимовыми магнитами надежно фиксируется на округлых и металлических предметах.
  • Высокая точность выполняемых работ — подвижный зацеп «true zero» позволяет измерять внутренние и наружные поверхности с учетом его толщины.
  • Удобная фиксация на ремне — рулетка дополнена поясным зажимом.
  • Гарантированное качество — инструмент прошел сертификацию CE (LNE), ему присвоен 2 класс точности.
  • Надежность — стальная лента с эмалевым покрытием и защитной пластиной в месте крепления зацепа выдерживает интенсивное использование.
  • Долговечность — возвратная пружина из стали 65Mn устойчива к многократным нагрузкам.
  • Продуманная упаковка — инструмент поставляется в открытом двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка 8м х 25мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31533) - стоимость товара 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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