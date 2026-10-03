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Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) купить с доставкой в Москве
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Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530)

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Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 1
Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 2
Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 3
Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 4
Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 5
Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 6
Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 7
Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 8
Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 9
Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 10
Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 1
  • Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 2
  • Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 3
  • Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 4
  • Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 5
  • Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 6
  • Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 7
  • Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 8
  • Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 9
  • Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 10
  • Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649451
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Длина, м
3
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, магнитный зацеп
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
130

Описание товара Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530)

Рулетка Denzel 31530 в двухкомпонентном корпусе, с измерительной лентой шириной 16 мм и магнитным обрезиненным зацепом, позволяет определять размеры предметов и расстояния до 3 м. Рулетка будет полезна при проведении строительных, ремонтных и различных бытовых работ.

Преимущества

  • Прочность — двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к поломкам в результате случайных падений или ударов.
  • Функциональность — обрезиненный зацеп с 2 неодимовыми магнитами надежно фиксируется на округлых и металлических предметах.
  • Высокая точность выполняемых работ — подвижный зацеп «true zero» позволяет измерять внутренние и наружные поверхности с учетом его толщины.
  • Удобная фиксация на ремне — рулетка дополнена поясным зажимом.
  • Гарантированное качество — инструмент прошел сертификацию CE (LNE), ему присвоен 2 класс точности.
  • Надежность — стальная лента с эмалевым покрытием и защитной пластиной в месте крепления зацепа выдерживает интенсивное использование.
  • Долговечность — возвратная пружина из стали 65Mn устойчива к многократным нагрузкам.
  • Продуманная упаковка — инструмент поставляется в открытом двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.



Теги товара: 3 м

Отзывы о товаре Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Длина, м
3
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, магнитный зацеп
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Denzel 31530 в двухкомпонентном корпусе, с измерительной лентой шириной 16 мм и магнитным обрезиненным зацепом, позволяет определять размеры предметов и расстояния до 3 м. Рулетка будет полезна при проведении строительных, ремонтных и различных бытовых работ.

Преимущества

  • Прочность — двухкомпонентный корпус из ABS-пластика с вставками из термопластичной резины устойчив к поломкам в результате случайных падений или ударов.
  • Функциональность — обрезиненный зацеп с 2 неодимовыми магнитами надежно фиксируется на округлых и металлических предметах.
  • Высокая точность выполняемых работ — подвижный зацеп «true zero» позволяет измерять внутренние и наружные поверхности с учетом его толщины.
  • Удобная фиксация на ремне — рулетка дополнена поясным зажимом.
  • Гарантированное качество — инструмент прошел сертификацию CE (LNE), ему присвоен 2 класс точности.
  • Надежность — стальная лента с эмалевым покрытием и защитной пластиной в месте крепления зацепа выдерживает интенсивное использование.
  • Долговечность — возвратная пружина из стали 65Mn устойчива к многократным нагрузкам.
  • Продуманная упаковка — инструмент поставляется в открытом двойном блистере, позволяющем осмотреть его перед покупкой.


Теги товара: 3 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка 3м х 16мм, двухкомп. корпус, магнитный обрезиненный зацеп Denzel (31530) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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