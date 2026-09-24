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Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) купить с доставкой в Москве
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Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540)

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Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 1
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 2
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 3
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 4
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 5
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 6
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 7
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 8
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 9
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 10
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 11
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 1
  • Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 2
  • Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 3
  • Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 4
  • Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 5
  • Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 6
  • Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 7
  • Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 8
  • Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 9
  • Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 10
  • Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 11
  • Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
320 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649448
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540)
320 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DENZEL
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
3
Комплектация
рулетка - 1 шт, упаковка
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, кнопка-пауза
Габариты (ВxГxШ), мм
20x55x55
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
120

Описание товара Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540)

Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540)



Теги товара: 3 м, с автостопом

Отзывы о товаре Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540)




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
3
Комплектация
рулетка - 1 шт, упаковка
Материал
сталь
Особенности
двухкомпонентный корпус, кнопка-пауза
Габариты (ВxГxШ), мм
20x55x55
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540)


Теги товара: 3 м, с автостопом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка 3м х 13мм, двухкомп. корпус, кнопка-пауза Denzel (31540) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 320 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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