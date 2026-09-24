Рулетка "Schlagfest",10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115)
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Характеристики
Описание товара Рулетка "Schlagfest",10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115)
Рулетка Gross «Schlagfest» 31115 с магнитным обрезиненным зацепом, двухсторонней шкалой и функцией автоматической фиксации полотна длиной 10 м и шириной 25 мм, с нейлоновым покрытием, позволяет определять размеры предметов, вычислять площадь помещения и проводить другие измерительные работы. Магнитный обрезиненный зацеп надежно фиксируется на скользких и металлических поверхностях со сложной формой. Широкое упругое полотно облегчает работу в труднодоступных местах. Карманная рулетка пригодится на строительной площадке и в быту.
Преимущества
- Удобное проведение измерений — благодаря автоматическому фиксатору и дополнительной кнопке паузы ленту легко удерживать на нужной длине.
- Высокая точность работ — рулетка оснащена подвижным зацепом для выполнения измерений от нуля.
- Долговечность — нейлоновое покрытие защищает измерительное полотно от истирания.
- Комфортная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на ленту с обеих сторон.
- Прочность и эргономичность — двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика с прорезиненным покрытием не выскальзывает из рук и выдерживает случайные падения с небольшой высоты.
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Теги товара: с автостопом, с магнитным наконечником
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Рулетка Gross «Schlagfest» 31115 с магнитным обрезиненным зацепом, двухсторонней шкалой и функцией автоматической фиксации полотна длиной 10 м и шириной 25 мм, с нейлоновым покрытием, позволяет определять размеры предметов, вычислять площадь помещения и проводить другие измерительные работы. Магнитный обрезиненный зацеп надежно фиксируется на скользких и металлических поверхностях со сложной формой. Широкое упругое полотно облегчает работу в труднодоступных местах. Карманная рулетка пригодится на строительной площадке и в быту.
Преимущества
- Удобное проведение измерений — благодаря автоматическому фиксатору и дополнительной кнопке паузы ленту легко удерживать на нужной длине.
- Высокая точность работ — рулетка оснащена подвижным зацепом для выполнения измерений от нуля.
- Долговечность — нейлоновое покрытие защищает измерительное полотно от истирания.
- Комфортная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на ленту с обеих сторон.
- Прочность и эргономичность — двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика с прорезиненным покрытием не выскальзывает из рук и выдерживает случайные падения с небольшой высоты.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м
Теги товара: с автостопом, с магнитным наконечником
Отзывы о товаре Рулетка "Schlagfest",10 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, автоматич. фиксация Gross (31115)