Рулетка "Schlagfest", 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31114)
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Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб.
В наличии
Код товара: 649443
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Класс точности
1
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автофиксация полотна, прорезиненный корпус, двухсторонняя шкала, обрезиненный зацеп, встроенный магнит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
521
Описание товара Рулетка "Schlagfest", 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31114)
Рулетка Gross «Schlagfest» 31114 с магнитным обрезиненным зацепом, двухсторонней шкалой и функцией автоматической фиксации полотна, 8 м х 25 мм, позволяет определять размеры материалов, вычислять площадь помещения и проводить другие измерительные работы Карманная рулетка — незаменимый инструмент в хозяйстве и на строительной площадке. Магнитный обрезиненный зацеп обеспечивает возможность захвата скользких и металлических поверхностей со сложной формой.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м
Теги товара: с автостопом, с магнитным наконечником
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Бренд
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Класс точности
1
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автофиксация полотна, прорезиненный корпус, двухсторонняя шкала, обрезиненный зацеп, встроенный магнит
Страна производитель
Китай
Рулетка Gross «Schlagfest» 31114 с магнитным обрезиненным зацепом, двухсторонней шкалой и функцией автоматической фиксации полотна, 8 м х 25 мм, позволяет определять размеры материалов, вычислять площадь помещения и проводить другие измерительные работы Карманная рулетка — незаменимый инструмент в хозяйстве и на строительной площадке. Магнитный обрезиненный зацеп обеспечивает возможность захвата скользких и металлических поверхностей со сложной формой.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м
Теги товара: с автостопом, с магнитным наконечником
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Микрометры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры, 3 м, 5 м
Теги товара: с автостопом, с магнитным наконечником
Рулетка "Schlagfest", 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31114) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Рулетка "Schlagfest", 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31114)