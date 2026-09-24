Top.Mail.Ru
Рулетка "Schlagfest", 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31114) купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Рулетка "Schlagfest", 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31114)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 1
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 2
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 3
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 4
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 5
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 6
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 7
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 8
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 9
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 10
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 1
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 2
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 3
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 4
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 5
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 6
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 7
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 8
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 9
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 10
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649443
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Рулетка "Schlagfest", 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31114)
1 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Класс точности
1
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автофиксация полотна, прорезиненный корпус, двухсторонняя шкала, обрезиненный зацеп, встроенный магнит
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
521

Описание товара Рулетка "Schlagfest", 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31114)

Рулетка Gross «Schlagfest» 31114 с магнитным обрезиненным зацепом, двухсторонней шкалой и функцией автоматической фиксации полотна, 8 м х 25 мм, позволяет определять размеры материалов, вычислять площадь помещения и проводить другие измерительные работы Карманная рулетка — незаменимый инструмент в хозяйстве и на строительной площадке. Магнитный обрезиненный зацеп обеспечивает возможность захвата скользких и металлических поверхностей со сложной формой.

Отзывы о товаре Рулетка "Schlagfest", 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31114)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
8
Класс точности
1
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автофиксация полотна, прорезиненный корпус, двухсторонняя шкала, обрезиненный зацеп, встроенный магнит
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка Gross «Schlagfest» 31114 с магнитным обрезиненным зацепом, двухсторонней шкалой и функцией автоматической фиксации полотна, 8 м х 25 мм, позволяет определять размеры материалов, вычислять площадь помещения и проводить другие измерительные работы Карманная рулетка — незаменимый инструмент в хозяйстве и на строительной площадке. Магнитный обрезиненный зацеп обеспечивает возможность захвата скользких и металлических поверхностей со сложной формой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка "Schlagfest", 8 м x 25 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31114) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1040 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...