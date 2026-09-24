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Рулетка "Schlagfest", 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) купить с доставкой в Москве
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Рулетка "Schlagfest", 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112)

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Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 1
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 2
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 3
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 4
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 5
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 6
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 7
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 8
Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 1
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 2
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 3
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 4
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 5
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 6
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 7
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 8
  • Рулетка &quot;Schlagfest&quot;, 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб. 
Начислим 27 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649441
Доставка в Москве
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Загружаем...
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Рулетка "Schlagfest", 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112)
720 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
магнитный зацеп, обрезиненный корпус, покрытие ленты нейлон
Страна производства
Тайвань
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х2
Вес, г.
250

Описание товара Рулетка "Schlagfest", 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112)

Рулетка Gross «Schlagfest» 31112 с магнитным обрезиненным зацепом, двухсторонней шкалой и функцией автоматической фиксации полотна длиной 5 м и шириной 19 мм, с нейлоновым покрытием, позволяет определять размеры предметов, вычислять площадь помещения и проводить другие измерительные работы. Магнитный обрезиненный зацеп надежно фиксируется на скользких и металлических поверхностях со сложной формой. Карманная рулетка пригодится на строительной площадке и в быту.

Преимущества

  • Удобное проведение измерений — благодаря автоматическому фиксатору и дополнительной кнопке паузы ленту легко удерживать на нужной длине.
  • Высокая точность работ — рулетка оснащена подвижным зацепом для выполнения измерений от нуля.
  • Долговечность — нейлоновое покрытие защищает измерительное полотно от истирания.
  • Комфортная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на ленту с обеих сторон.
  • Прочность и эргономичность — двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика с прорезиненным покрытием не выскальзывает из рук и выдерживает случайные падения с небольшой высоты.



Теги товара: 5 м

Отзывы о товаре Рулетка "Schlagfest", 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Длина, м
5
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Материал
сталь
Особенности
магнитный зацеп, обрезиненный корпус, покрытие ленты нейлон
Страна производства
Тайвань
Страна производитель
Китай
Описание

Рулетка Gross «Schlagfest» 31112 с магнитным обрезиненным зацепом, двухсторонней шкалой и функцией автоматической фиксации полотна длиной 5 м и шириной 19 мм, с нейлоновым покрытием, позволяет определять размеры предметов, вычислять площадь помещения и проводить другие измерительные работы. Магнитный обрезиненный зацеп надежно фиксируется на скользких и металлических поверхностях со сложной формой. Карманная рулетка пригодится на строительной площадке и в быту.

Преимущества

  • Удобное проведение измерений — благодаря автоматическому фиксатору и дополнительной кнопке паузы ленту легко удерживать на нужной длине.
  • Высокая точность работ — рулетка оснащена подвижным зацепом для выполнения измерений от нуля.
  • Долговечность — нейлоновое покрытие защищает измерительное полотно от истирания.
  • Комфортная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на ленту с обеих сторон.
  • Прочность и эргономичность — двухкомпонентный корпус из ударопрочного ABS-пластика с прорезиненным покрытием не выскальзывает из рук и выдерживает случайные падения с небольшой высоты.


Теги товара: 5 м
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка "Schlagfest", 5 м x 19 мм, магн. обрез зацеп, двухст. шкала, нейлон покр. автоматич Gross (31112) - купить по цене 720 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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