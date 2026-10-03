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Рулетка "Ergonomisch",10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) купить с доставкой в Москве
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Рулетка "Ergonomisch",10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105)

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Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;,10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото 1
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;,10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото 2
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;,10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото 3
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;,10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото 4
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;,10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото 5
Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;,10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;,10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото 1
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;,10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото 2
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;,10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото 3
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;,10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото 4
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;,10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото 5
  • Рулетка &quot;Ergonomisch&quot;,10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649439
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Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
10
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь
Особенности
плавающий зацеп, фиксатор, прорезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
490

Описание товара Рулетка "Ergonomisch",10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105)

Рулетка 10 м x 25 мм GROSS Ergonomisch 31105 - удобный в использовании измерительный инструмент с противоскользящим корпусом. Полотно имеет ширину 25 мм и длину 10 метров - что вполне достаточно для выполнения измерений при строительстве. Дополнительные характеристики Ширина ленты: 25 мм.

Отзывы о товаре Рулетка "Ergonomisch",10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
нет
Длина, м
10
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
да
Материал
пластик/сталь
Особенности
плавающий зацеп, фиксатор, прорезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание
Рулетка 10 м x 25 мм GROSS Ergonomisch 31105 - удобный в использовании измерительный инструмент с противоскользящим корпусом. Полотно имеет ширину 25 мм и длину 10 метров - что вполне достаточно для выполнения измерений при строительстве. Дополнительные характеристики Ширина ленты: 25 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка "Ergonomisch",10 м x 25 мм, магнитный обрезиненный зацеп Gross (31105) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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