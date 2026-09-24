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Рулетка "Doppelhaken",10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) купить с доставкой в Москве
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Рулетка "Doppelhaken",10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126)

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Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 1
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 2
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 3
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 4
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 5
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 6
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 7
Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рулетки строительные
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 1
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 2
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 3
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 4
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 5
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 6
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 7
  • Рулетка &quot;Doppelhaken&quot;,10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 190 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 649435
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Рулетка "Doppelhaken",10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126)
1 190 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
10
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автостопор, двухсторонняя шкала, прорезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х5х3
Вес, г.
583

Описание товара Рулетка "Doppelhaken",10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126)

Автоматическая рулетка Gross «Doppelhaken» 31126 с двухсторонним зацепом, лентой размером 10 м x 25 мм, с двухсторонней шкалой и нейлоновым покрытием, предназначена для проведения измерений стен, полов, различных материалов и конструкций. Пригодится на строительной площадке и в быту, благодаря широкой упругой ленте удобна для работы в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Долговечность — измерительное полотно с нейлоновым покрытием устойчиво к истиранию, а возвратная пружина из углеродистой стали обладает высоким показателем упругости.
  • Удобная эксплуатация — вытянутое измерительное полотно автоматически удерживается на нужной длине, для замеров можно использовать любую сторону ленты.
  • Надежность — корпус рулетки из прочного ABS-пластика и термопластичной резины не скользит в руках, устойчив к перепадам температур и механическим воздействиям.



Теги товара: с автостопом

Отзывы о товаре Рулетка "Doppelhaken",10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Рулетки строительные
Автоматический фиксатор
да
Длина, м
10
Класс точности
нет сертификации по классу точности
Комплектация
Рулетка - 1 шт
Магнитный наконечник
нет
Материал
пластик/сталь,нейлон
Особенности
автостопор, двухсторонняя шкала, прорезиненный корпус
Страна производства
Китай
Страна производитель
Китай
Описание

Автоматическая рулетка Gross «Doppelhaken» 31126 с двухсторонним зацепом, лентой размером 10 м x 25 мм, с двухсторонней шкалой и нейлоновым покрытием, предназначена для проведения измерений стен, полов, различных материалов и конструкций. Пригодится на строительной площадке и в быту, благодаря широкой упругой ленте удобна для работы в труднодоступных местах.

Преимущества

  • Долговечность — измерительное полотно с нейлоновым покрытием устойчиво к истиранию, а возвратная пружина из углеродистой стали обладает высоким показателем упругости.
  • Удобная эксплуатация — вытянутое измерительное полотно автоматически удерживается на нужной длине, для замеров можно использовать любую сторону ленты.
  • Надежность — корпус рулетки из прочного ABS-пластика и термопластичной резины не скользит в руках, устойчив к перепадам температур и механическим воздействиям.


Теги товара: с автостопом
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Рулетка "Doppelhaken",10 м x 25 мм, двухсторонний зацеп, нейлон, двуст. шкала, автоматич Gross (31126) - стоимость товара 1190 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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