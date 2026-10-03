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Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel купить с доставкой в Москве
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Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel

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Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 1
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 2
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 3
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 4
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 5
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 6
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 7
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 8
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 9
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 10
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 11
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 12
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 13
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 14
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 15
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 16
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 17
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 18
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 19
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 20
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 21
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 22
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 23
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 24
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 25
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 26
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 27
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 28
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 29
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 30
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 31
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 32
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 33
Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 1
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 2
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  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 11
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 12
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 13
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  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 17
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 18
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  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 20
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 21
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 22
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 23
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 24
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 25
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 26
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 27
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 28
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 29
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 30
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 31
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 32
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 33
  • Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel - фото 34
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 360 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649420
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Характеристики

Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Перфоратор аккумуляторный - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
3
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х23х10
Вес, кг.
2.9

Описание товара Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel

Аккумуляторный перфоратор Denzel BLRH-IB-26-0 26702 питается от аккумулятора Li-Ion увеличенной емкости с рабочим напряжением 18 В (не входит в комплект поставки). Предназначен для сверления отверстий в различных материалах, а также для штробления стен и разрушения кирпичной кладки. Предусмотрено 4 режима работы: сверление, бурение, долбление + регулировка положения долота (опция Vario Lock). Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 40 мм, металле — 13 мм, бетоне — 26 мм. Инструмент совершает до 4800 ударов в минуту, развивая энергию до 3 Дж, чем обусловлена его высокая производительность и эффективная работа с твердыми материалами. Перфоратор пригодится для проведения строительных и ремонтных работ. В комплект поставки входит дополнительная рукоятка и ограничитель глубины сверления.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS

Отзывы о товаре Перфоратор аккумуляторный BLRH-IB-26-0, Li-Ion, 18 В Denzel




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Характеристики
Бренд
DENZEL
Тип товара
Перфораторы
Дополнительная рукоятка
да
Комплектация
Перфоратор аккумуляторный - 1 штРукоятка боковая - 1 штГлубиномер - 1 штРуководство по эксплуатации с гарантийным талоном - 1 шт
Тип крепления бура
SDS-Plus
Быстрозажимной патрон в комплекте
да
Предохранительная муфта
да
Реверс
да
Электронная регулировка частоты вращения
да
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
да
Развернуть
Макс. диаметр сверления (дерево)
40
Макс. диаметр сверления (металл)
13
Макс. диаметр сверления (бетон)
26
Макс. энергия удара
3
Тип аккумулятора
Li-Ion
Емкость аккумулятора
4000
Напряжение аккумулятора, В
18
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторный перфоратор Denzel BLRH-IB-26-0 26702 питается от аккумулятора Li-Ion увеличенной емкости с рабочим напряжением 18 В (не входит в комплект поставки). Предназначен для сверления отверстий в различных материалах, а также для штробления стен и разрушения кирпичной кладки. Предусмотрено 4 режима работы: сверление, бурение, долбление + регулировка положения долота (опция Vario Lock). Максимальный диаметр отверстий в древесине составляет 40 мм, металле — 13 мм, бетоне — 26 мм. Инструмент совершает до 4800 ударов в минуту, развивая энергию до 3 Дж, чем обусловлена его высокая производительность и эффективная работа с твердыми материалами. Перфоратор пригодится для проведения строительных и ремонтных работ. В комплект поставки входит дополнительная рукоятка и ограничитель глубины сверления.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS MAX


Теги товара: SDS PLUS
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Отзывы


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