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Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая рукоятка-держатель Sparta купить с доставкой в Москве
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Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая рукоятка-держатель Sparta

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Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая рукоятка-держатель// Sparta
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ножовки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
80 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649418
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Характеристики

Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Размеры в упаковке, см
43х13х2
Вес, г.
292

Описание товара Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая рукоятка-держатель Sparta

Ножовка по металлу 250 мм SPARTA 775635 используется для резки небольших деталей из металла. Благодаря особой конструкции данным инструментом удобно работать, даже в ограниченном пространстве. Пластиковая рукоятка обеспечивает комфорт во время работы.



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Отзывы о товаре Ножовка по металлу, 300 мм, пластмассовая рукоятка-держатель Sparta




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Характеристики
Бренд
Sparta
Тип товара
Ножовки
Описание
Ножовка по металлу 250 мм SPARTA 775635 используется для резки небольших деталей из металла. Благодаря особой конструкции данным инструментом удобно работать, даже в ограниченном пространстве. Пластиковая рукоятка обеспечивает комфорт во время работы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Отзывы


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